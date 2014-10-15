欧洲股市劲跌3.2% 创2011年来最大单日跌幅

路透巴黎10月15日 - 周三欧洲股市抛售之势加剧，一主要股指创下约三年来最大单日跌幅，因投资者降低在较高风险资产的敞口，因对全球经济增长的忧虑不断加重。

股市重挫，令STOXX Europe 600指数市值蒸发2,550亿美元。这规模还要大过葡萄牙国内生产总值(GDP)和欧洲最大的油股皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)全部市值。

欧洲股市在午后交易中扩大跌幅，此前美国公布9月零售销售和生产者物价指数双双回落，提醒人们谨慎看待美国经济表现，同时也进一步加剧了金融市场对全球经济成长停滞不前的担忧。

希腊股市跌幅居前，希腊ATG指数.ATG连续第二日遭到卖压，劲跌6.3%。交易商表示，受累于政治不确定性，以及10年期希腊公债收益率急升，至7.6%以上。

“股市抛售加剧，风险厌恶情绪加剧，全线蔓延至债市和汇市，甚至希腊资产再次出现压力，”IG France首席市场分析师Alexandre Baradez说。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3大跌3.2%，收报1,251.87点，为去年12月来首见。今日创下2011年底来最大单日跌幅。

FTSEurofirst 300指数自9月中来累计大跌11%，因对全球经济力道的忧虑不断加重。

周三下跌后，所有主要欧洲股指也跌至去年底收盘水准以下，德国DAX指数.GDAXI跌幅最大，今年迄今下跌10.3%，可能创下2011年最差表现的一年。

尽管股市出现修正，但许多基金经理认为，这是买入欧股的机会。他们表示，因相对价值吸引、欧洲央行近期推出避免通缩和支持经济的措施，以及欧元下跌。欧元走低应该提振企业业绩。

“新的欧洲经济衰退消息目前已被消化，股市修正接近尾声。目前我们认为是良好的进入点，不是撤出点。”Amundi的Romain Boscher说。

德国股市DAX指数.GDAXI收挫2.87%，报8,571.95点，英国富时100指数.FTSE收跌2.83%，报6,211.64点；法国CAC 40指数.FCHI收低3.63%，报3,939.72点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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