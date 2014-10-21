欧洲股市大涨逾2% 因报导称欧洲央行考虑购买公司债

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透伦敦10月21日 - 欧洲股市周二劲扬，二线国家银行股领涨，因有消息人士告诉路透，欧洲央行正在考虑购买公司债以重振欧元区经济。
几位知情人士对路透称，欧洲央行(ECB)当前考虑在二级市场买入公司债，或许最早在12月就对此作出决议，并在明年初开始实施。市场认为，此举将有助于银行，尤其是目前陷于困境中的南欧国家的银行，释放更多资产负债表上的资金用于放贷。
Euro STOXX银行股指数.SX7E急升3.3%，希腊、意大利和法国银行股指数.TRXFLDGRPBANK.TRXFLDITPBANK.TRXFLDFRPBANK涨幅最大。
作为购买民间行业资产计划的一部分，欧洲央行从周一开始购买担保债券，今年晚些时候，央行还将开始购买捆绑贷款，即所谓的资产担保债券(ABS)。不过，市场担忧，这些举措可能不足以支撑欧元区经济。
在对欧洲130家最大的银行进行了一年的评估后，欧洲央行将于10月26日公布资产质量评估结果。
“购买(公司债)将有助于缓解银行资产负债表承受的部分压力，这需要结合即将公布的银行资产质量评估结果一并考虑，”AXA Investment Managers的首席策略师Franz Wenzel表示。
“这还将有助于那些发行公司债有困难的企业和地区，我认为是南欧地区。”
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收盘急升2.1%，报1,299.26点，延续上周四触及13个月低位后的反弹走势。
英国富时100指数.FTSE收高1.68%，报6,372.33点；德国DAX指数.GDAXI劲扬1.94%，报8,886.96点；法国CAC指数.FCHI急升2.25%，报4,081.24点。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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