欧洲股市收高 受企业业绩和美国数据支撑

路透爱丁堡10月22日 - 欧洲股市周三上涨，因多家企业公布强劲的业绩，且美国通胀数据温和，可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)维持利率在较低水准更长时间。

不过盘中走势反复，在西班牙EFE新闻社报导，多家欧洲银行可能未通过欧盟压力测试后，欧元区银行股.SX7E稍早承压。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.7%，报1,308.73点，收复在压力测试报导发布后的失地。

美国劳工部周三公布，美国9月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%(预估为持平)。9月CPI较上年同期上涨1.7%(预估为上涨1.6%)。9月核心CPI较前月上涨0.1%(预估为上涨0.2%)，较上年同期上涨1.7%(预估为上涨1.7%)。

数据应能给美联储充足空间维持低利率更长时间。

上涨个股中，葛兰素史克美占(GSK.L)大涨2.6%，此前该公司公布的盈利优于预期，且称预计将在今年稍后准备好对抗埃博拉病毒的疫苗。

测量技术和软件集团Hexagon (HEXAb.ST)在公布第三季税前获利高于预期，且称可比销售增长较之前一季增强后，股价暴涨10.3%。

根据汤森路透StarMine数据，欧洲业绩期迄今，已有9%的STOXX 600成份股企业公布了业绩，其中65%符合或超过盈利预估。

英国富时100指数.FTSE收高0.43%，报6,399.73点；德国DAX指数.GDAXI上扬0.6%，报8,940.14点；法国CAC指数.FCHI升0.58%，报4,105.09点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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