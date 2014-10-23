欧洲股市走高 受美股劲扬带动

路透爱丁堡10月23日 - 欧洲股市周四在震荡交投中走高，受助于美国股市劲扬，但法国轮胎生产商米其林(MICP.PA)等企业业绩疲弱令升势受阻。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300 .FTEU3还因强于预期的欧元区企业活动数据而得益，不过，该指数盘中多数时间仍然走低，直到在美国股指期货上扬的带动下才得以摆脱颓势。

美股标普500指数.SPX上扬约1.4%，因卡特彼勒(CAT.N)等企业公布强劲业绩。

美股攀升带动欧洲股市抹去跌幅，在收盘前转跌为升，FTSEurofirst 300指数收涨0.65%，报1,317.28点。

不过欧洲市场的表现远逊于美国股市，因多家企业公布的业绩不佳。

米其林下调全年营收目标，联合利华(ULVR.L)报告的季度营收不及预期，两家公司都将此归咎于新兴市场需求疲弱。米其林急跌4.9%，联合利华劲挫3.7%。

迄今已公布业绩的STOXX Europe 600指数成份股中，36%的业绩不及预期，标普500指数成份股企业中只有29%的业绩不及预期。

英国富时100指数.FTSE收高0.3%，报6,419.15点；德国DAX指数.GDAXI上扬1.2%，报9,047.31点；法国CAC指数.FCHI升1.28%，报4,157.68点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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