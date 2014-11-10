欧洲股市上涨 受企业并购消息带动

路透伦敦11月10日 - 欧洲股市周一上涨，受原油服务行业、电信和食品企业并购活动提振。荷兰石油服务集团Boskalis买入Fugro的股权。

石油服务公司Fugro (FUGRc.AS)暴涨49%，之前同业Boskalis (BOSN.AS)买入Fugro大约15%的股权。Fugro的市值自6月以来蒸发逾半。

Boskalis之前否认有意全面收购Fugro，不过，Boskalis买入Fugro股权令市场意外，且提振该行业并购活动希望，带动TGS Nopec (TGS.OL)和Polarcus (PLCS.OL)等Fugro同业的股价急升。

油价下跌导致主要能源公司收紧支出，使石油服务公司股价受创，Saipem和Fugro等公司股价已下跌至数年低位。

葡萄牙电信(Portugal Telecom) PTC.LS周一急涨11.8%，报1.36欧元，之前安哥拉女首富Isabel dos Santos提出买入葡萄牙电信，出价为每股葡萄牙电信股票1.35欧元。

企业并购活动也提振荷兰动物饲料和营养公司Nutreco NUO.AS股价大涨14.4%，因SHV上调收购Nutreco的价格。

STOXX Europe 600指数上涨0.7%，报337.71点。Nutreco和Fugro是升幅最大的STOXX Europe 600成份股之一。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升0.7%，报1,354.75点，全数扳回上周录得的0.5%的跌幅。

丹麦啤酒商嘉士伯(CARLb.CO)公布季度获利基本持平，因亚洲市场增长被俄罗斯市场疲弱所抵销后，嘉士伯股价上扬3.1%。俄罗斯是嘉士伯的最大市场。

汤森路透StarMine提供的数据显示，欧洲业绩期开锣至今，约四分之三的企业已公布业绩，其中，60%的盈利符合和好于预期。

英国富时100指数.FTSE上升0.67%，报6,611.25点；德国DAX指数 .GDAXI收高0.65%，报9,351.87点；法国CAC指数.FCHI收升0.79%，报4,222.82点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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