欧洲股市上涨 受企业并购消息带动

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透伦敦11月10日 - 欧洲股市周一上涨，受原油服务行业、电信和食品企业并购活动提振。荷兰石油服务集团Boskalis买入Fugro的股权。
石油服务公司Fugro (FUGRc.AS)暴涨49%，之前同业Boskalis (BOSN.AS)买入Fugro大约15%的股权。Fugro的市值自6月以来蒸发逾半。
Boskalis之前否认有意全面收购Fugro，不过，Boskalis买入Fugro股权令市场意外，且提振该行业并购活动希望，带动TGS Nopec (TGS.OL)和Polarcus (PLCS.OL)等Fugro同业的股价急升。
油价下跌导致主要能源公司收紧支出，使石油服务公司股价受创，Saipem和Fugro等公司股价已下跌至数年低位。
葡萄牙电信(Portugal Telecom) PTC.LS周一急涨11.8%，报1.36欧元，之前安哥拉女首富Isabel dos Santos提出买入葡萄牙电信，出价为每股葡萄牙电信股票1.35欧元。
企业并购活动也提振荷兰动物饲料和营养公司Nutreco NUO.AS股价大涨14.4%，因SHV上调收购Nutreco的价格。
STOXX Europe 600指数上涨0.7%，报337.71点。Nutreco和Fugro是升幅最大的STOXX Europe 600成份股之一。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升0.7%，报1,354.75点，全数扳回上周录得的0.5%的跌幅。
丹麦啤酒商嘉士伯(CARLb.CO)公布季度获利基本持平，因亚洲市场增长被俄罗斯市场疲弱所抵销后，嘉士伯股价上扬3.1%。俄罗斯是嘉士伯的最大市场。
汤森路透StarMine提供的数据显示，欧洲业绩期开锣至今，约四分之三的企业已公布业绩，其中，60%的盈利符合和好于预期。
英国富时100指数.FTSE上升0.67%，报6,611.25点；德国DAX指数 .GDAXI收高0.65%，报9,351.87点；法国CAC指数.FCHI收升0.79%，报4,222.82点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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