欧洲股市缩减部分涨幅 因意大利股市回吐涨幅和美股开盘走低

路透伦敦11月11日 - 欧洲指标股指周二缩减盘中涨幅，因意大利股市回吐稍早涨幅，和美国股市开盘走低，但电信股上扬仍然支撑该指数收涨。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.3%，报1,358.78点，盘中一度上扬0.5%。美国股市开盘小跌。

意大利FTSE MIB指数.FTMIB回吐稍早的涨幅持平， 意大利裕信银行(CRDI.MI)急跌3.3%，拖累该指数成为表现最差的欧洲股指。

STOXX欧洲电信股指数.SXKP劲扬2.2%也扶助支撑市场。这是今日涨幅最大的板块。

沃达丰(VOD.L)跳涨5.4%提振电信股指数，之前该公司小幅上调核心收益预期。沃达丰报告，主要季度营收指标大幅改善，受助于主要欧洲市场的需求改善。

其他电信股也受到提振，Orange(ORAN.PA)、KPN(KPN.AS)和德国电信(DTEGn.DE)上涨1.8-4.1%不等。

德国消费产品集团汉高(HNKG_p.DE)跳升4.6%，因该公司公布的季度获利强于预期，并上调了全年财测。

英国富时100指数.FTSE上升0.24%，报6,627.40点；德国DAX指数 .GDAXI收高0.18%，报9,369.03点；法国CAC指数.FCHI收涨0.5%，报4,244.10点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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