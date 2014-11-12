欧洲股市收低 因公用事业和银行股下滑

路透伦敦11月12日 - 欧洲股市周三下跌，之前两日上涨，因一些公用事业企业季报令人失望，带动公用事业股下跌，且五大银行因汇率操纵案被全球监管机构罚款，导致金融股下滑。

公用事业指数.SX6P大跌2.4%，是跌幅最大的板块，由意大利Enel(ENEI.MI)领跌，该股下挫5.9%，之前Enel下调其2014年减债目标，且公布其九个月核心盈利下降。

德国最大的公用事业公司E.ON (EONGn.DE)急跌3.4%，之前公司公布俄罗斯业务盈利骤降，俄罗斯是E.ON最重要的外国市场。

分析师表示，市场可能短期走势震荡，因企业业绩喜忧参半。

“如果你看看欧洲企业2015年盈利预估，在过去几周都被大幅下调，这显示市场的潜在问题仍基本没有未变，”Baader Bank股市策略师Gerhard Schwarz说。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌1.1%，报1,343.41点。

欧洲银行指数.SX7P下滑2.1%，之前全球监管机构就汇率操纵案和解做出裁决，对全球五大银行处以总计34亿美元的罚款，包括瑞银集团(UBS) UBSN.VX、花旗集团(C.N)、汇丰控股(HSBC)(HSBA.L)、苏格兰皇家银行(RBS.L)和摩根大通(JPM.N)。

巴克莱(BARC.L)下跌2.2%。市场原本预计巴克莱将和监管机构达成和解，不过英国金融市场行为监管局(FCA)表示，对巴克莱的调查持续进行。

汇丰股价下跌0.3%，摩根大通(JPM.N)和花旗(C.N) 分别下跌1.4%和0.8%。瑞银股价几无变动，交易商称该行已为罚款提留了拨备。

英国富时100指数.FTSE收跌0.25%，报6,611.04点；德国DAX指数 .GDAXI收低1.69%，报9,210.96点；法国CAC指数.FCHI收跌1.51%，报4,179.88点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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