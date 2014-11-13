欧股小升 油价下跌拖累能源股走低

路透巴黎11月13日 - 欧洲股市周四小升，在上日被抛售后稍作喘息，但能源股和布兰特原油一起下跌。

布兰特原油期货重挫逾2%，下跌至每桶79美元以下，触及四年低位，部份原因是最新的经济数据显示中国10月经济成长再度放缓。

欧洲两大石油公司道达尔(Total) (TOTF.PA) 和BP (BP.L)下跌0.9%，且石油服务企业Seadrill (SDRL.OL)和Saipem

(SPMI.MI)挫跌4.3%。

“每桶80美元是油价的痛阈，”IG France首席市场分析师Alexandre

Baradez说。

“跌穿80美元，很多大型石油公司旗下的项目都无利可图，且许多石油出产国开始将出现严重的预算问题。它对欧元区也带来难题，因为油价下跌将拖累通胀。”

FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升0.2%，报1,346.56点。该指数周三下挫1.1%，且自10月底以来一直陷于狭窄交投区间内。

欧洲业绩期接近尾声，整体业绩表现强劲，StarMine提供的数据显示，60%的企业获利符合或好于预期。

不过，以绝对价值来看，企业获利增长13%，营收仅小升0.8%，凸显欧洲企业盈利反弹主要是因降低成本所致。

“尽管企业活动很稳定，但营运利润率已触及峰值。如果营收没有增长，别指望利润率会进一步攀升，”Roche-Brune Asset Management主管Bruno Fine说。

英国富时100指数.FTSE收高0.37%，报6,635.45点；德国DAX指数 .GDAXI收升0.41%，报9,248.51点；法国CAC指数.FCHI收涨0.19%，报4,187.95点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。