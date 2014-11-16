欧洲股市下滑 诺基亚利润率目标令人失望股价重挫

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透巴黎11月14日 - 欧洲股市周五下滑，回吐了昨日多数升幅，对中国经济成长步幅的担忧拖累金属价格一度走软，打压矿业股的表现。
电信设备生产商诺基亚NOK1V.HE重挫5.5%，交易商指因该公司更新的利润率目标令人失望。
FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.2%，报1,344.26点。
矿业巨擘英美资源集团(AAL.L)下滑0.4%，必和必拓(BLT.L)跌0.3%，受铜价一度下滑拖累。STOXX 600基本资源类股.SXPP在过去四个月大跌15%。
欧股盘初小涨，因德国联邦统计局公布,2014年第三季经季节调整国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.1%，路透调查预估为增长0.1%。法国经济第三季较前季增长0.3%，第二季下修为萎缩0.1%。
“整体而言，欧洲经济环境仍低迷，我们在展望企业业绩前景时必须极度谨慎。”Cholet Dupont策略师Vincent Guenzi表示。
近期受创的石油服务企业股逆市大涨，受购并臆测刺激。Fugro (FUGRc.AS)暴涨21%，CGG (GEPH.PA)收高2.6%。
英国富时100指数.FTSE收高0.29%，报6,654.37点；德国DAX指数 .GDAXI收升0.05%，报9,252.94点；法国CAC指数.FCHI收涨0.35%，报4,202.46点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯和日本财务大臣麻生太郎在一份联合声明中表示，双方一致认为两国间的双边经济谈判将围绕三个政策支柱进行，并将在近期内达成实质性结果。
路透北京4月18日 - 中国美国商会周二称，美国应该“动用箭筒中的每一支箭”来确保中国提供公平的商业竞争场所，并警告称2017年可能是美国企业在中国几十年来最为艰难的一年。