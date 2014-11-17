欧洲股市由跌转升 德拉吉重申将采取进一步行动抗击通缩

路透爱丁堡11月17日 - 欧洲股市周一由跌转升，此前欧洲央行总裁德拉吉重申，央行准备作更多以抗击通缩。

市场摆脱对日本经济意外滑入衰退的忧虑，企业季报和并购消息令市场恢复信心，投资者青睐股价波动较大的个股。

FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升0.5%，报1,352.01点，在欧洲央行总裁德拉吉称央行的非传统举措包括购买主权债后，欧洲股市延续升势。

在德拉吉讲话后，欧元区银行股.SX7E延续涨势，上扬1.6%，意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)和Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS.MI)均劲升超过3%。

默克集团(MRCG.DE)劲升3.2%，之前默克集团与辉瑞签署协议，一起合作开发实验性免疫疗法药物。[nL3S0T73T8]

日本7-9月国内生产总值(GDP)环比年率意外下滑1.6%，第二季经济则在上调消费税后萎缩7.3%。市场预期第三季经济将会反弹2.1%。消息打击市场人气。

日本数据拖累布兰特原油LCOc1下跌逾1美元，至大约每桶78美元，令大型欧洲石油和原油服务公司股价进一步承压。

英国富时100指数.FTSE收高0.26%，报6,671.97点；德国DAX指数 .GDAXI收升0.58%，报9,306.35点；法国CAC指数.FCHI收涨0.56%，报4,226.10点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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