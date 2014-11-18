欧洲股市上扬 受助于德国景气指数和央行将再推刺激举措的臆测

路透伦敦11月18日 - 欧洲股市周二连涨第二日，受助于对德国经济的信心改善，以及市场臆测欧洲央行将祭出新的货币刺激政策。

德国DAX指数.GDAXI盘中急升1.6%，因德国ZEW调查显示，11月德国分析师和投资者信心增强，为近一年来首见，数据超过预期，点燃德国经济在第二季勉强避免衰退后将加速增长的希望。

“我们也认为明年德国经济将保持今年的成长势头-因此，数据没有重大改善，但也并不令人失望，”M.M. Warburg & CO的策略师Matthias Thiel表示。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.6%，报1,360.22点。欧元区Euro STOXX 50指数.STOXX50E上扬1.2%，报3,120.42点。

上述两大指数延续昨日的涨势，欧洲央行总裁德拉吉周一再度重申，央行准备在必要时采取进一步行动提振经济。

“毫无疑问，欧洲股市受欧洲央行的消息提振，而德拉吉重申央行决心支撑经济的消息对市场有利，”IG France的首席市场分析师Alexandre Baradez表示。

英国富时100指数.FTSE收高0.56%，报6,709.13点；德国DAX指数 .GDAXI急升1.61%，收报9,456.53点；法国CAC指数.FCHI收涨0.86%，报4,262.38点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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