欧洲股市收盘持平 美联储会议记录公布前缩减涨幅

路透伦敦11月19日 - 欧洲股市周三收盘持平，盘中触及七周高位，在美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布最新会议记录前，投资者谨慎交投。

矿业股急挫也重压市场，之前中国铁矿石期货价格重挫近5%，至纪录低位。这拖低现货价格，供应过剩已导致现货价格跌至逾五年最低。

STOXX Europe基本资源指数.SXPP回落1.6%，为欧洲市场上表现最差的类股。力拓(RIO.L)和必和必拓(BLT.L)跌幅超过2%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收盘持平在1,359.88点，盘中攀升至七周高位，受助于券商上调部分个股的评级。但稍后涨势消退，因市场关注点转向美联储会议记录。

“市场仍担忧，美联储会议记录的措辞可能暗示将提前升息，”B Capital Wealth Management的董事总经理Lorne Baring表示。

“但我认为，联储将保持在升息时机成熟前将维持低利率和宽松货币政策的措辞。联储会议记录的关注点将开始转向美国经济面临的外部拖累，如欧洲和中国等。”

美联储将在1900 GMT公布会议记录。

欧洲其他股市，英国富时100指数回落0.19%，收报6,696.60点；德国DAX指数.GDAXI收涨0.17%，报9,472.80点；法国CAC指数.FCHI小涨0.09%，收报4,266.19点；瑞士SMI指数.SSMI上扬0.12%，盘中触及9,000点，为2007年底以来首见。该指数年内迄今累积上扬逾10%，德国DAX指数为持平。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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