欧洲股市收高 受能源股反弹提振

路透巴黎/伦敦12月2日 - 欧洲股市周二上涨，受助于能源股反弹，此前原油价格从周一的五年低点回升。

BP (BP.L)涨幅居前，劲扬4.7%。数位交易员称，市场传言同业皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)出价收购该公司。壳牌和BP均拒绝置评。

根据汤森路透数据，随着原油价格重挫，今年迄今油气行业的购并交易规模已经达到3,690亿美元，为上世纪70年代以来首见。

意大利石油服务集团Saipem (SPMI.MI)和德国钢铁生产商Salzgitter (SZGG.DE)逆势下挫，分别暴跌10.8%和7.4%，此前俄罗斯取消了400亿欧元South Stream European天然气出口管道项目，上述两家公司都有参与该项目。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.5%，报1,392.51点，交易商称能源股在上周大跌后，今日领军反弹。

道达尔(TOTF.PA)收高3.4%，荷兰皇家壳牌(RDSa.L)劲升4.1%，STOXX Europe 600能源股指数.SXEP大涨3.2%，自6月以来该指数仍跌了约22%。

尽管近期能源股下滑，但基金经理人和股市策略师预计，油价下挫长期而言对全球经济成长有积极的影响。

德国Dax指数 .GDAXI收低0.3%，报9,934.08点。交易商称，该指数盘中稍早一度触及万点关口，但未能升穿6月所创的10,050.98纪录高位，引发获利回吐。

英国富时100指数.FTSE大涨1.29%，收报6,742.10点；法国CAC指数.FCHI升0.25%，收报4,388.30点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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