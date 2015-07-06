欧洲股市走低 希腊公投结果并未引起市场恐慌

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦7月6日 - 欧元区主要股指周一急跌2%左右，市场对希腊公投拒绝接受债权人提出的救助条款的反应相对平静。
银行股首当其冲遭抛售，欧元区STOXX银行股指数.SX7E触及五个月低位，一批意大利银行股重挫5-11.5%不等。
南欧银行股备受市场关注，因它们的欧元区二线公债敞口较大。这些公债的收益率因担忧希腊退欧而大幅攀升。
希腊股市周一仍然关闭，投资者交易在美国上市的希腊资产。1748 GMT，希腊国民银行(NBGr.AT)美国ADR重挫约14%，上市交易基金Global X FTSE Greece 20 ETF(GREK.K)急跌约8.7%。
但希腊公投给市场造成的总体影响相对较小。Eurostoxx 50指数.STOXXE50收跌2.2%，在2月中水平附近交投。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌1.2%。欧洲股市波动性回落。
尽管数家大银行表示，周日公投反对救助条款后，希腊退欧的风险加大，但投资者称欧洲央行有能力限制公投产生的影响在金融市场扩散，且一旦市场动荡蔓延，央行会入市干预。
国际货币基金组织(IMF)表示，正密切关注希腊的局势，准备在有要求时施以援手。这也在一定程度上安抚了市场情绪。
今日跌幅最大的STOXX Europe 600指数成份股之一甚至与希腊事件的关联不大。
英国航空集团罗尔斯-罗伊斯(RR.L)急跌6%，该公司之前下调了获利预期，并在实施一半后放弃了回购10亿英镑股票的计划。
由于美国业绩期即将开幕，且欧元区经济状况改善，摩根大通的策略师建议客户缩减风险敞口，但增加在未来三到六个月将上涨的市场的头寸。
部分资产组合经理也持类似的观点。
“鉴于其潜在基本面，我们仍看好欧洲市场。我们看好欧洲企业的获利和销售增长，并预计企业盈利仍将有惊喜，”State Street Global Advisors的投资部EMEA主管Bill Street说。
英国富时FTSE 100指数.FTSE收挫0.76%，报6,535.68点；法国CAC指数.FCHI急跌2.01%，收报4,711.54点。德国DAX指数.GDAXI收跌1.52%，报10,890.63点。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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