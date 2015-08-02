欧洲股市因购并希望和企业业绩提振小幅收高 本月上扬4%

路透伦敦7月31日 - 欧洲股市周五小幅收高，本月上涨，因购并希望和企业业绩强劲，抵消了商品股和矿业股疲弱的影响。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.1%，报1,572.26点。该指数7月上扬4%。欧洲业绩期开局强劲扶助提振股市，且本月稍早希腊同意新的救助协议后，市场出现释然性升势。

Rolls Royce(RR.L)周五领涨，劲升5.9%，此前监管文件显示美国投资方ValueAct购入该公司5.4%股权。

德国钾碱矿商K+S (SDFGn.DE)也大涨6%，此前加拿大Potash Corp (POT.TO)的讲话刺激了对收购可能性增加的预期。

比利时制药商UCB (UCB.BR)升5%，此前该公司上调今年财测。法国巴黎银行(BNPP.PA)公布第二季营收增长近16%，该股升2.9%。

空客(AIR.PA)升3.5%，该公司公布上半年核心运营获利增加6%。

根据汤森路透StarMine，STOXX Europe 600指数成份股企业中近半数已经公布了业绩，其中53%符合或超过分析师预估。

油价下滑拖累欧洲油气股指数.SXEP跌0.9%。STOXX Europe 600基本资源指数.SXPP跟随铜价跌势下滑0.5%。

英国富时100指数.FTSE收涨0.41%，报6,696.28点；法国CAC指数.FCHI收高0.72%，收报5,082.61点。德国DAX指数.GDAXI升0.46%，报11,308.99点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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