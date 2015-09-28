欧洲股市收低 由嘉能可和大众汽车领跌

路透伦敦9月28日 - 欧洲股市周一大幅收低，对矿商嘉能可(GLEN.L)债务的担忧与日俱增，令该股市值蒸发了三分之一，大众汽车排放丑闻拖累该股延续跌势。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收挫2.21%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收跌2.37%，两大股指在周五均上涨约3%后回落。

“短期而言，市场基调将继续利空，”JCI Capital研究部主管Nicolo Nunziata说。

摩根士丹利周一在一份报告中称，该行已将今年泛欧洲企业盈利增长预估下调至零，指商品行业遇到的困难比预期更大。不过，该报告的详细内容显示，摩根士丹利预计今年英国企业盈利将减少约13%，欧元区企业盈利将增长11%。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周末在接受法国回声报采访时表示，IMF可能下调全球经济增长预估，因新兴市场经济增长放缓。

矿业和贸易集团嘉能可(GLEN.L)暴跌29.4%，录得历来最大单日跌幅。此前天达资产管理对该公司发表利空报告，称鉴于嘉能可债务高企和金属价格持续下跌，对公司的估值表现怀疑。

大众汽车(VOWG_p.DE)下滑7.46%，收在100欧元以下，为近四年来首次，因投资者试图评估排放丑闻将对公司财务状况造成的影响。

西班牙IBEX指数.IBEX下挫1.32%，此前该国加泰罗尼亚地区的分离主义者在地区选举中获胜，赢得地区议会多数席位，但市场认为他们未得到明确授权可向西班牙要求独立。

英股富时100指数.FTSE收跌2.46%，报5,958.86点，法股CAC指数.FCHI收低2.76%，收报4,357.05点。德国DAX指数.GDAXI下跌2.12%，收报9,483.55点。(完)