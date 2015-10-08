欧洲股市上涨 因汽车类股反弹

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透米兰10月8日 - 欧洲股市周四收涨，因汽车类股上扬，但投资者仍对全球经济前景和即将到来的业绩期保持谨慎。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.26%，报1,427.49点。欧元区蓝筹Euro STOXX 50指数.STOXX50E基本持平。
在本周上涨，指数脱离9月底触及的九个月低点后，一些投资者在美国业绩期到来前离场观望。德国和日本的经济数据加重了对全球经济成长的担忧。
“市场也许会略微盘整，因仍有可能出现一些令人更失望的经济数据，且美国公司的业绩也不确定，”Baader Bank股票策略负责人Gerhard Schwarz称。
德意志银行(DBKGn.DE)跌1.8%，此前该公司称第三季税前亏损60亿欧元，并警告投资者可能减少派息。该股今日大幅震荡，盘中一度涨逾3%。
银行股今日跌幅居前，瑞士信贷CSGN.VX大跌3.6%，此前《金融时报》称，该公司正准备“大规模资本增资”，将于10月21日发布公司战略时发布此消息。
汽车类股< .SXAP>升0.8%，有望录得2011年以来表现最佳一周，因投资者变得更加乐观，此前大众汽车(VOWG_p.DE)承认在汽车尾气排放测试中作假。
“投资者出脱对汽车制造商的看跌押注，”一位交易商称。摩根大通分析师称，即将到来的季度业绩期将对此轮反弹提供“支撑”。
西班牙的电话集团西班牙电信(TEF.MC)跌1.3%，此前有报导称，英国监管机构Ofcom的负责人称，她对O2和Three计划的合并存疑。西班牙电信已经同意将O2出售给Three。
英股富时100指数.FTSE收高0.61%，报6,374.82点，德国DAX指数.GDAXI上扬0.23%，收报9,993.07点。法国CAC 40指数.FCHI升0.18%，收报4,675.91点。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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