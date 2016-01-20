欧洲股市大跌3.3%至15个月低位 受累于商品和银行类股

路透伦敦/米兰1月20日 - 欧洲股市周三下跌，因油价的跌跌不休打击了全球市场，一主要欧洲股指跌至15个月低位。

一些交易员和投资者称，对全球经济的担忧和低油价令投资股市风险太大，其他人则预计央行会出手帮助平抚市场紧张的情绪。

“压力已经大到需要货币当局作出反应来平抚市场紧张情绪，(欧洲央行总裁)德拉吉明天可以做些什么，”Anthilia Capital基金经理Giuseppe Sersale称。欧洲央行将于周四召开政策会议。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3急跌3.3%至2014年10月以来最低水平，欧元区蓝筹股STOXX 50指数.STOXX50E也下跌3.3%。

德国DAX指数下跌2.8%，较去年4月触及的纪录高位低约24%。

在国际能源署(IEA)警告称油市2016年仍供应过剩后，油价进一步下跌，导致欧洲基本资源股.SXPP和能源股.SXOP指数急跌至逾12年最低。

“我对未来两到三个月的股市感到悲观，我不认为会重蹈2008年覆辙，但预计熊市会到来，”ACIES Asset Management对冲基金交易员Andreas Clenow称。

Clenow称，他目前没有持有欧洲股市的多头仓位，但他补充到，欧洲央行的经济刺激措施将是支撑因素。

所有类股均下跌。意大利的银行股带领欧洲银行类股.SX7P下跌，此前意大利西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)称，一些客户已经取出储蓄。该股暴跌22%。

瑞士保险公司苏黎世保险(Zurich Insurance Group)ZURN.VX大跌10.8%，此前该公司发布了普通保险业务的利润预警，这是该公司四个月内第二次发布预警，令市场对其派息表示担忧。

ASML Holding (ASML.AS)表现卓越，上涨4.6%，此前公司发布强于预期的季度业绩。

英股富时100指数.FTSE收跌3.46%，报5,673.58点，法股CAC指数.FCHI下挫3.45%，报4,124.95点。德国DAX指数.GDAXI收低2.82%，报9,391.64点。(完)