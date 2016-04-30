欧洲股市大跌2.2% IAG和Restaurant Group重挫拖累休旅股领跌

路透伦敦/米兰4月29日 - 欧洲股市周五下跌，周线跌幅为逾两个月来最大，旅游和休闲类股跌幅居前，之前英国航空的母公司IAG和Restaurant Group公布业绩和财测。

STOXX欧洲600指数旅游和休闲分项指数.SXTP大跌2.3%，令大盘承压。

英国航空的母公司IAG(ICAG.L)急跌4.7%。尽管该公司第一季盈利好于预期，但公司表示，短期内将放慢扩大运能的速度，以应对整体需求减弱的情况。

连锁餐厅运营商Restaurant Group(RTN.L)暴跌26.5%，此前公司对全年盈利前景发出预警。Restaurant旗下拥有英国的Chiquito和Frankie & Benny's等连锁餐厅。

银行股指数.SX7P大跌3.2%，苏格兰皇家银行(RBS.L)和Bankia (BKIA.MC)均公布盈利下跌，股价分别下挫6%和3.6%。

“企业业绩下滑开始给股市造成不利影响，”BNP Paribas Fortis研究部门主管Philippe Gijsels说。

“业绩令人失望的个股均遭无情抛售，而业绩有惊喜的公司股价飙升，显示投资者如惊弓之鸟，对于业绩不佳的企业毫无耐心。”

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌2.2%，本周下挫2.1%，为2月中来最大周度跌幅。

英股富时100指数.FTSE收跌1.27%，至6,241.89点，法股CAC 40指数.FCHI下挫2.82%，收报4,428.96点，德国DAX指数.GDAXI下滑2.73%，收报10,038.97点。(完)