欧洲股市反弹 受银行股提振

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦5月18日 - 欧洲股市周三开盘下跌后反弹，因银行股和美股上涨，扶助抵销瑞士Sonova(SOON.S)等企业业绩疲弱对大盘带来的压力。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.8%，报1,325.78点，从开盘下跌的頽势中反弹。
美国通胀攀升的迹象和一位美联储官员发表的鹰派言论周二打压美国股市，导致欧洲股市周三开盘下跌。不过，苹果和亚马逊等科技巨擘走坚，扶助美股反弹，从而支撑欧洲股市。
银行股是表现最好的板块之一，劲涨2%，部份人士称利率上升的前景缓解银行业面临的压力，在低利率环境下，银行业保持净息差和获利的能力受到挑战。
“利率正常化的预期再度抬头，尽管近期市场排除了这一预期，这是是银行业在应对的主要问题之一，”IG市场分析师Joshua Mahoney说。
意大利银行股上涨，意大利股指FTSE MIB指数.FTMIB表现出众，攀升1.2%，得益于市场持续臆测部份较小规模的意大利银行将合并。
投行高盛将全球股市的评级下调至“中性”。
“在我们看到企业盈利持续增长前，股市看似没有什么吸引力，特别是经风险调整后，”高盛在报告中写道。
企业季报疲弱重压欧洲股市，且瑞士助听器生产商Sonova (SOON.S)大跌6.4%，是表现最差的欧洲企业之一，此前公司公布全年营收和盈利不及目标。
英国富时100指数.FTSE收跌0.03%，报6,165.80点。法股CAC 40指数.FCHI上涨0.51%，收报4,319.30点。德国DAX指数.GDAXI上升0.54%，收报9,943.23点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。