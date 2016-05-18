欧洲股市反弹 受银行股提振

路透伦敦5月18日 - 欧洲股市周三开盘下跌后反弹，因银行股和美股上涨，扶助抵销瑞士Sonova(SOON.S)等企业业绩疲弱对大盘带来的压力。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.8%，报1,325.78点，从开盘下跌的頽势中反弹。

美国通胀攀升的迹象和一位美联储官员发表的鹰派言论周二打压美国股市，导致欧洲股市周三开盘下跌。不过，苹果和亚马逊等科技巨擘走坚，扶助美股反弹，从而支撑欧洲股市。

银行股是表现最好的板块之一，劲涨2%，部份人士称利率上升的前景缓解银行业面临的压力，在低利率环境下，银行业保持净息差和获利的能力受到挑战。

“利率正常化的预期再度抬头，尽管近期市场排除了这一预期，这是是银行业在应对的主要问题之一，”IG市场分析师Joshua Mahoney说。

意大利银行股上涨，意大利股指FTSE MIB指数.FTMIB表现出众，攀升1.2%，得益于市场持续臆测部份较小规模的意大利银行将合并。

投行高盛将全球股市的评级下调至“中性”。

“在我们看到企业盈利持续增长前，股市看似没有什么吸引力，特别是经风险调整后，”高盛在报告中写道。

企业季报疲弱重压欧洲股市，且瑞士助听器生产商Sonova (SOON.S)大跌6.4%，是表现最差的欧洲企业之一，此前公司公布全年营收和盈利不及目标。

英国富时100指数.FTSE收跌0.03%，报6,165.80点。法股CAC 40指数.FCHI上涨0.51%，收报4,319.30点。德国DAX指数.GDAXI上升0.54%，收报9,943.23点。(完)