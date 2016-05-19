欧洲股市受美国加息前景拖累收跌 但银行股表现出色

路透米兰/伦敦5月19日 - 欧洲股市周四下跌，因原油和金属价格下跌拖累商品类股走低，且对美国将不久加息的担忧加重。

不过，银行股.SXKP表现出色，受助于美国加息前景。美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的4月货币政策会议记录显示，多数决策者认为，如果美国经济持续改善，美联储在6月加息是合适的。

“美联储会议记录的基调较预期更偏鹰派，令欧洲股市下跌，”Market Securities首席欧洲市场策略师Stephane Ekolo说，“银行业除外，很显然，它是美联储较市场预期提前加息的大赢家。”

德意志银行(DBKGn.DE)急升1.3%。一交易商表示，如果美联储加息，德意志银行将是欧洲银行中得益最大的银行之一，归功于该行的美国市场业务。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.2%。基本资源类股.SXPP大跌2.6%，能源股.SXEP劲跌2.7%。

铜价扩大跌幅，因美元上涨，美国可能加息和担心铜需求不振。美元走坚，也向油价施压。

德国制药和化工巨擘拜耳(Bayer AG)已向全球最大的种籽公司孟山都(Monsanto)(MON.N)发出了主动收购要约。交易商称，此举将使拜尔股价在短期内承压。

拜耳(BAYGn.DE)急挫逾8%，为跌幅最大的FTSEurofirst指数成份股。

旅游休闲类.SXTP下跌1.5%，因一架埃航飞机在从巴黎飞往开罗的航线上失联，机上有66名乘客和机组人员。

Aeroports De Paris (ADP.PA)下跌1.8%，法航荷航(AIRF.PA)跌1%，IAG (ICAG.L)跌2.3%。但空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)小升0.2%。

英国富时100指数.FTSE跌1.82%，收报6,053.35点。法股CAC 40指数.FCHI下滑0.85%，收报4,282.54点。德国DAX指数.GDAXI下跌1.48%，收报9,795.89点。(完)