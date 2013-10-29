欧洲股市受能源股推动收高

英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
* FTSEurofirst 300指数上升0.4%
* BP和Saipem公布业绩后，燃点能源股涨势
* 瑞银股价受创，因增加诉讼支出拨备
路透伦敦10月29日 -欧洲股市周二小幅上升，因BP(BP.L)和Saipem(SPMI.MI)公布优于预期的业绩，燃点油股涨势。油股在今年股市涨势中表现落后。
诺基亚NOK1V.HE周二对旗下的电信设备业务Nokia Solutions andNetworks(NSN)给出乐观预测，令市场对其业务好转产生希望。诺基亚股价急升7%。
泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收涨0.4%，报1,288.06点，距离上周触及的五年高位相差不足5点。
能源股对涨势的帮助最大，权重的BP(BP.L)大涨5.6%，此前公司公布好于预期的业绩，且承诺将出售更多资产，并将所得回馈给股东。
在受冷落的个股中，意大利石油服务公司Saipem周二令原本押注其将发布第三季盈警的市场人士感到意外，该公司确认全年获利预估。
Saipem股价跳涨4.7%，令作空的市场人士措手不及。
瑞银UBSN.VX股价下挫7.7%，因消息指该行被要求增加拨备，以防需要支付更多的诉讼和解费用。
英国富时100指数.FTSE收高0.73%，至6,774.73点；德股DAX指数.GDAXI收涨0.48%，报9,022.04点；法国股市CAC 40指数.FCHI收升0.62%，报4,278.09点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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