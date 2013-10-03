欧洲股市收低 但意大利股市上扬

* FTSEurofirst 300指数跌0.7%，Euro STOXX 50下滑0.5%

* 意大利股市上涨，因该国总理赢得信任投票

路透巴黎10月2日 - 欧洲股市周三下跌，因美国政府关门继续令投资人不安，但意大利总理莱塔赢得信任投票后，意大利股市上涨。

欧洲零售商跌幅居前，此前Tesco (TSCO.L)公布上半年贸易盈利下降，这是发展中国家成长放缓的最新迹象，之前消费产品巨擘联合利华(Unilever)(ULVR.L)周一下调第三季销售增长预期。

Tesco尾盘缩减跌幅，收低0.3%，家乐福(Carrefour)(CARR.PA)下滑0.9%，Sainsbury (SBRY.L)跌1.3%，联合利华下挫1.7%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌0.7%，报1,247.14点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E回落0.5%，报2,918.31点。

意大利股市FTSE MIB指数.FTMIB没有跟随其他欧洲市场的跌势，该指数上涨0.7%，此前意大利总理莱塔赢得参议院的信任投票。

英国富时100指数.FTSE收跌0.35%，至6,437.50点；德国DAX指数.GDAXI收低0.69%，报8,629.42点；法国股市CAC 40指数.FCHI收跌0.92%，报4,158.16点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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