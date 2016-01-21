欧洲股市受德拉吉讲话提振急升2.1% 银行股反弹带动意大利股市跑赢

路透伦敦/米兰1月21日 - 欧洲股市周四上涨，因欧洲央行总裁德拉吉暗示会进一步实施刺激措施，帮助安抚了经历了今年震荡开局的投资者。周三欧股曾跌至15个月低位。

德拉吉周四表示，金融市场的动荡、对中国等其它新兴市场的忧虑将促使欧洲央行在3月会议上审视其货币政策。他的讲话助涨了进一步放宽政策的预期。

“德拉吉的讲话有助安抚市场，”Activtrades首席市场分析师Carlo Alberto De Casa称。他并指出，意大利股市跑赢其它股市，此前意大利银行股大跌引领欧洲股市跌至15个月来的最低水平。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3升2.1%至1,294.05点，前一交易日该指数急挫3.3%至2014年10月以来最低水平。意大利FTSE MIB指数.FTMIB攀升4.2%，德国DAX指数.GDAXI上涨1.9%。

意大利银行从周三受坏账和流动性忧虑引发的又一次抛售中反弹，处于困境的意大利西雅那银行(Banca MPS) (BMPS.MI)飙涨43%，因总理意大利总理伦齐(Matteo Renzi)寻求安抚投资者，称尽管面临巨量坏账，但银行业仍稳固。

英国教育出版商培生(Pearson)(PSON.L)股价急涨17%，此前该公司在下调2015和2016年盈利预估后，宣布计划裁员10%并进行重组。

瑞士美国科技配件制造商罗技(Logitech)(LOGN.S)也急升9.6%，此前该公司发布的季度业绩超过分析师预期。

但德意志银行(DBKGn.DE)下挫3.4%，此前公司称预计2015年净亏损67亿欧元，因减计、诉讼和重组费用。

英股富时100指数.FTSE收涨1.77%，报5,773.79点，法股CAC指数.FCHI上涨1.97%，报4,206.40点。德国DAX指数.GDAXI收高1.94%，报9,574.16点。(完)