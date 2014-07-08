欧洲股市在银行股带领下走低

路透爱丁堡7月8日 - 欧洲股市周二走低，银行股领跌，因德国的银行成为最新与美国当局进行和解磋商的银行，可能面临巨额罚款。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌1.3%，报1,363.46点，在下午的交易中延续跌势，与美股同步下行。

欧元区银行股.SX7E急挫2.8%，为跌幅最大的板块，德国商业银行(CBKG.DE)领跌。

德国商业银行急跌5.6%，因一消息人士告诉路透，美国当局开始与该行和规模更大的同业德意志银行(DBKGn.DE)进行和解磋商，因为它们涉嫌与被美国列入制裁黑名单的国家进行交易。德银回落2.1%。

纽约时报报导称，预计德国商业银行的和解协议中，至少会包括5亿美元的罚款。今年早些时候法国巴黎银行(BNPP.PA)就类似指控与美国政府达成了近90亿美元的和解协议。

奥地利的银行也承压，Erste Group(ERST.VI)下跌1.8 %，高盛、花旗和德银周二调降该股评级，因该行上周发布盈警，且交易商表示，在东欧等不断转弱市场市场的曝险可能拖累该国银行业的表现。

Euro STOXX 50指数.STOXX50E下跌1.4%，报3,184.38点，过去三日累积下跌3.2%，触及5月底以来最低。

自12月以来，该指数不断升穿旧低，但周一该指数跌穿了50日移动均线，这通常被视为利空的技术信号。

英国富时100指数.FTSE收低1.25%，收报6,738.45点；德股DAX指数GDAXI大跌1.35%，报9,772.67点；法股CAC指数.FCHI大跌1.44%，收报4,342.53点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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