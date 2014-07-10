欧洲股市触及两个月低位

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透伦敦7月10日 - 欧洲投资者周四全面降低在银行业的敞口，因愈发担忧葡萄牙最大市值的银行必利胜的体质，一泛欧绩优股指下滑至两个月低位。
葡萄牙PSI指数.PSI20大跌4.2%，至九个月低位，跑输其他欧洲股市，之前Espirito Santo Financial Group ESF.LS的股票和债券暂停交易，因其母公司ESI出现“实质困难”。Espirito Santo Financial Group是必利胜银行(BES)BES.LS的最大股东。
必利胜银行(BES)股价暴跌19%，之后也暂停交易，整个欧洲的投资者对事件忧心忡忡。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌1%，至1,349.89点，盘中跌至5月初来最低的1,342.68点。
股市被抛售，金融股跌幅最猛，STOXX Europe 600银行股指数.SX7P急跌1.7%，至12月中来的最低位。
投资者担忧葡萄牙金融业体质，令葡萄牙10年期公债收益率升至4%以上，因对葡萄牙债务危机的忧虑重燃，该国在2011年寻求救助。
其他欧洲市场也受压，意大利指数.FTMIB急跌1.4%，因数据显示意大利5月工业生产跌幅为2012年11月来最大，为该国经济复苏蒙上阴霾。德国DAX指数.GDAXI下挫1.52%，报9,659.13点。
Euro STOXX 50波动率指数.V2TX触及两个月高位，收升10%，暗示风险厌恶情绪增强。
英国富时100指数.FTSE下滑0.68%，收报6,672.37点；法股CAC指数.FCHI下跌1.34%，收报4,301.26点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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