欧洲股市触及两个月低位

路透伦敦7月10日 - 欧洲投资者周四全面降低在银行业的敞口，因愈发担忧葡萄牙最大市值的银行必利胜的体质，一泛欧绩优股指下滑至两个月低位。

葡萄牙PSI指数.PSI20大跌4.2%，至九个月低位，跑输其他欧洲股市，之前Espirito Santo Financial Group ESF.LS的股票和债券暂停交易，因其母公司ESI出现“实质困难”。Espirito Santo Financial Group是必利胜银行(BES)BES.LS的最大股东。

必利胜银行(BES)股价暴跌19%，之后也暂停交易，整个欧洲的投资者对事件忧心忡忡。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌1%，至1,349.89点，盘中跌至5月初来最低的1,342.68点。

股市被抛售，金融股跌幅最猛，STOXX Europe 600银行股指数.SX7P急跌1.7%，至12月中来的最低位。

投资者担忧葡萄牙金融业体质，令葡萄牙10年期公债收益率升至4%以上，因对葡萄牙债务危机的忧虑重燃，该国在2011年寻求救助。

其他欧洲市场也受压，意大利指数.FTMIB急跌1.4%，因数据显示意大利5月工业生产跌幅为2012年11月来最大，为该国经济复苏蒙上阴霾。德国DAX指数.GDAXI下挫1.52%，报9,659.13点。

Euro STOXX 50波动率指数.V2TX触及两个月高位，收升10%，暗示风险厌恶情绪增强。

英国富时100指数.FTSE下滑0.68%，收报6,672.37点；法股CAC指数.FCHI下跌1.34%，收报4,301.26点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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