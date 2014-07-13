欧洲股市持稳 葡萄牙股市止跌回升

路透伦敦7月11日 - 欧洲股市周五持稳，葡萄牙股市微幅反弹，因对葡萄牙最大银行的体质和其对欧元区经济系统的影响的忧虑缓解。

葡萄牙最大银行必利胜银行BES.LS周四稍晚称，该行创始家族和母公司可能出现的亏损将不会影响该行体质。消息缓解了投资者对可能产生连锁反应，影响其他银行，特别是欧元区二线国家银行的忧虑。

葡萄牙PSI 20指数.PSI20周五上涨0.6%，但本周下跌10%，为2010年最大周度跌幅，当时葡萄牙主权债危机开始浮现。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3微幅上升0.2%，至1,352.11点，但本周下跌3.5%，为4月来最大周度跌幅。

对必利胜银行创始家族财务体质的担忧导致葡萄牙PSI 20指数周四挫至九个月低位，拖累欧洲股市全面下滑。

“尽管必利胜银行在控股公司有一些敞口，超过10亿欧元，但很明显银行有足够的额外资金，达到逾20亿欧元，”Ashburton Investments的Veronika Pechlaner说。

“所以对葡萄牙银行体系的系统风险是有限的，因此市场有如此的反应。”

必利胜银行在周五早盘尾段恢复交易，盘中交投震荡，收低5.5%，因投资者消化该行发布的对其控股公司敞口的最新预估。

欧洲主要股指的最初涨势在午后交易中消退，因本周稍早公布的工业产出数据疲弱，且对葡萄牙银行业的担忧挥之不去，使投资者不愿意重回市场。

FTSEurofirst 300指数的成交量较过去三个月完整交易日均值低约20%。

英国富时100指数.FTSE收高0.27%，收报6,690.17点；德股DAX指数.GDAXI上涨0.07%，报9,666.34点；法股CAC指数.FCHI上涨0.35%，收报4,316.50点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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