欧洲股市由银行股领涨 之前花旗集团公布强劲业绩

路透伦敦7月14日 - 欧洲股市周一上涨，在上周录得四个月来最大跌幅后从约两个月低位反弹，由银行股领涨，之前花旗集团公布强劲业绩。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.8%，报1,363.49点。该指数上周下挫3%，为3月来最大周度跌幅。

STOXX Europe 600银行指数.SX7P攀升1.1%，为欧洲股市中最大涨幅的板块，之前美国花旗集团(C.N)公布的经调整后季度获利高于预期，令市场对银行业季报的希望增强。

“市场正预期银行业季报良好，花旗集团的业绩加强了这一预期，”B Capital Wealth Management董事总经理Lorne Baring说。

花旗集团表示，对于美国政府对该行2008年金融危机爆发前卖出的抵押支持证券(MBS)的调查，花旗同意支付70亿美元进行和解。这比今年稍早诸多分析师预计数字的两倍还多，但是低于政府在与花旗谈判中索要的120亿美元。

“投资者反应正面，因花旗集团业绩良好，以及其抵押支持证券(MBS)的调查的巨额和解费现在已得到解决。市场就是讨厌不确定性，”Baring又说。

其他景气股上涨。矿业股.SXPP涨1.10%，因希望全球经济复苏将令较长期原材料需求改善。零售股.SXRP升1.12%，由Sports Direct (SPD.L)领涨，该公司公布进军澳洲和新西兰市场的计划后，股价劲升3.6%。

在英国上市的Shire (SHP.L)升0.7%，之前公司准备向股东推荐美国制药商艾伯维(ABBV.N)最新提出的310亿英镑(合530亿美元)收购价，在收到艾伯维第五次收购出价后进入磋商。

葡萄牙的圣灵银行(Banco Espirito Santo，BES)大跌7.5%，从7月初迄今累计下挫约50%。

尽管二线欧元区国家的消息整体正面，但瑞信对葡萄牙股票维持减持评级，称葡萄牙的民间部门债务水平是任何发达国家中最高的、经济动能疲弱，以及面临通缩风险。

英国富时100指数.FTSE收高0.84%，收报6,746.14点；德股DAX指数.GDAXI上涨1.21%，报9,783.01点；法股CAC指数.FCHI上涨0.78%，收报4,350.04点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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