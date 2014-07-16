欧洲股市大涨 因圣灵银行和矿业股反弹

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透伦敦7月16日 - 欧洲股市周三从昨日跌势中回升，因葡萄牙圣灵银行BES.LS和矿业股反弹提振地区股指。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.3%，报1,376.32点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E大涨1.6%，报3,202.94点。
圣灵银行在周二创下该股纪录低点后今日急升约20%，扶助葡萄牙指标股指PSI-20指数.PSI20升3.1%。
交易商表示，即使圣灵银行仍受该行创始家族控股公司未能偿还10亿美元贷款的事实影响，但一些投资人目前开始认为该股价格相对适合低吸。
他们还表示，圣灵银行还得益于对该股卖空禁令的延长，以及投资者预期该行在有需要将可能增资。
空客(AIR.PA)下挫2.5%，交易商称因卡塔尔航空决定对空客推迟交付三架A380客机寻求赔偿。
不过矿业股大涨，因中国公布的经济成长数据略胜预期，暗示这一全球最大的金属消费国需求将持坚。
包含矿业股的STOXX欧洲600基本资源股指数.SXPP大涨2.8%，超过泛欧STOXX600指数的1.3%升幅。
受工业和投资增速回升带动，中国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%，略高于市场预期的7.4%。稳增长政策将持续发挥效力，随着出口好转和内需趋稳，下半年经济料将“平着走”，实现全年7.5%左右的增长目标可能性偏大。
英国富时100指数.FTSE收高1.11%，收报6,784.67点；德股DAX指数.GDAXI收高1.44%，报9,859.27点；法股CAC指数.FCHI升1.48%，收报4,369.06点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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