欧洲股市收挫 尾盘受马航客机坠毁乌克兰消息拖累

路透伦敦7月17日 - 欧洲股市周四下挫，尾盘急速扩大跌幅，因消息称一马来西亚客机在乌克兰东部坠毁。

客机坠毁激活了投资人对乌克兰和俄罗斯紧张局势的担忧。欧盟和美国刚对俄罗斯实施了新的制裁，美国政府以俄罗斯未能抑制乌克兰的暴力活动为由。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收挫1%，报1,363.19点。

德股DAX指数.GDAXI收跌1.07%，报9,753.88点；法股CAC指数.FCHI收低1.21%，收报4,316.12点。英国富时100指数.FTSE收跌0.68%，收报6,738.32点。

国际文传电讯社援引乌克兰内政部顾问，马来西亚客机是被一BUK地对空导弹击落。该客机从阿姆斯特丹飞吉隆坡的航班在乌克兰上空失联。乌克兰内政部顾问表示，BUK导弹是由分裂主义份子发射的。但乌克兰东部分裂主义领导人ALEXANDER BORODAI表示，马来西亚客机是被乌克兰政府军击落。

“如果真的是被击落的，你就大举抛售吧。”Central Markets Investment Management交易部门主管Darren Courtney-Cook表示。

受这消息拖累，欧洲航空股下挫，法航荷航(AIRF.PA)回落1.5%，汉莎航空(Lufthansa AG)(LHAG.DE)劲跌2.4%。

Euro STOXX 50波动性指数.V2TX急升19.2%，至17.65，反映投资者对乌克兰和俄罗斯紧张局势的忧虑加剧。(完)

(编译/审校 李军/利棣儿)

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