欧洲股市从四个月低位反弹 希腊股市下滑

路透伦敦6月16日 - 欧洲股市周二尾盘反弹收高，盘中一度触及四个月低位，分析师称，希腊股市领跌，但欧元走低为投资者创造一些买入机会。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.6%，报1,528.83点，稍早触及2月中来最低水平。欧洲波动率指数.V2TX劲升3.2%，至1月来最高。

分析师称欧债市场回稳也扶助欧股，又补充说，欧元下跌有助欧洲出口企业的表现。欧元兑美元下滑0.5%。

“欧元下跌对企业盈利有很大帮助，对欧洲企业提供一些支撑，”KBC资深分析师Koen De Leus表示，但他补充说，周二欧股反弹的势态将难以维继。

“我预计未来几周将有另一次修正，幅度至少是5%，因似乎希腊和债权人要达成协议仍有长路要走。希腊情势将继续令市场波动。”

希腊股市.ATG下挫4.8%，希腊银行指数.FTATBNK挫跌8.9%。

其他大跌的个股中，International ConsolidatedAirlines Group (ICAG.L)下挫1.3%，因同业法航荷航(AIRF.PA)下滑3.4%拖累欧洲航空股表现。法航荷航公布将取消一些航线，以节省成本。

德股DAX指数.GDAXI收高0.54%，报11,044.01点。英国富时100指数.FTSE微跌0.01%，收报6,710.10点。法股CAC指数.FCHI收高0.51%，报4,839.86点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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