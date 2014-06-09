欧洲股市受南欧股市升势提振上涨

大众汽车第一季营业利润跳增 主因大众品牌战绩明显好转
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。
路透伦敦6月9日 - 西班牙、意大利和葡萄牙股市周一跑赢其他欧洲股市，因投资者押注欧洲央行最新的经济刺激计划对这些市场帮助最大，他们纷纷买入。
拼购臆测也提振电信股Orange(ORAN.PA)，股价劲涨1.8%，是表现最好的主要法国股指的成份股，交易商表示，传闻德国电信可能收购Orange，带动Orange股价上涨。
Orange发言人称不就并购事件置评。德国电信执行长Tim
Hoettges上月向股东曾表示，该集团没有进行任何潜在并购洽商。
西班牙、意大利和葡萄牙股市上涨，支撑泛欧绩优股指，但成交量低，因一些欧洲国家假期。
葡萄牙PSI-20指数.PSI20上涨0.6%，受助于葡萄牙10年期公债收益率下降至2006年1月来最低水平，因预期该国经济复苏积累动能。
意大利FTSE MIB指数.FTMIB上升0.8%，西班牙IBEX指数.IBEX涨0.9%，延续上周因欧洲央行新举措出台带动的涨势。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E上涨0.3%，收报3,305.26点，接近六年高位，且创下今年新高。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3上升0.4%，收报1,393.71点，也创下今年新高。德国DAX指数.GDAXI收涨0.21%，报10,008.63点，接近6月5日创下的纪录高位10,013.69点。
英国富时100指数.FTSE上涨0.24%，收报6,875.00点。法股CAC-40指数 .FCHI 上扬0.17%，报4,589.12点。
(编译 利棣儿；审校 李军)
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