欧洲股市下跌 因汉莎航空发出盈警拖累旅游股重挫

路透伦敦6月11日 - 欧洲股市周三从数年高位回落，因德国的汉莎航空(Lufthansa AG) (LHAG.DE)发出盈利警告，拖累旅游股下跌。

汉莎航空股价放量暴跌14.2%，此前公司称，将不会实现未来两年的盈利目标，其股价下跌拉低其他的航空股下滑。

法航荷航(AIRF.PA) 急跌7%，International Consolidated Airlines Group (ICAG.L) 大跌3%，欧元区STOXX Europe 600旅游和悠闲指数.SXTP 下挫1.5%。

汉莎航空的消息令较广泛的德国市场承压，德国DAX指数 .GDAXI 收低0.79%，至9,949.81点，从本周稍早触及10,033.74点的纪录高位回落。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.5%，报1,391.59点，本周稍早曾升至逾六年高位。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收低0.8%，报3,289.09点。

Berkeley Futures联席董事Richard Griffiths预期，未来几个交易日，欧洲股市将小幅下滑。

他表示，德国DAX指数可能跌至9,600点，欧元区STOXX 50指数可能回落至3,100点，但他预期，任何回调将是短暂，因欧洲央行措施提供了“安全网”。

德国银行MM Warburg市场策略师Matthias Thiel也预期，欧洲股市将很快恢复上行趋势，德国DAX指数将重返万点以上。

英国富时100指数.FTSE 收低0.5%，收报6,838.87点。法股CAC-40指数 .FCHI 收跌0.87%，报4,555.11点。

(编译 利棣儿；审校 李军)

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