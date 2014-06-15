欧洲股市收低 受伊拉克危机及英国提前升息预警打压

路透伦敦6月13日 - 欧洲股市主要股指周五收低，英国股市下滑，因英国央行可能提前升息，而伊拉克战乱推高油价，拖累休旅股领跌。

STOXX Europe 600休旅股指数 .SXTP大跌1.7%，为欧股跌幅最大板块，因担心能源价格上涨会殃及航空公司和其他运输企业的利润率。

英国富时100指数.FTSE收低0.95%，报6,777.85点，地产股领跌，此前英国央行总裁卡尼表示，可能较市场预期更早升息，并会考虑控制抵押贷款放贷。

周五路透访查的分析师预计，英国央行首次升息将在明年首季，5月28日调查时预估为明年第二季。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.16%，收报1,389.83点，进一步远离本周触及的六年半高位。盘中该指数跌至6月初来最低的1,381.35点。

德国DAX指数.GDAXI收跌0.26%，报9,912.87点。法股CAC-40指数.FCHI 下滑0.24%，报4,543.28点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E微跌0.04%。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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