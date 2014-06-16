欧洲股市受地缘政治忧虑影响收低

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透伦敦6月16日 - 欧洲股市周一小跌，延续上周的回落走势，因从伊拉克到肯尼亚的暴力冲突不断升级，打压休旅股，促使投资人对近期表现出众的个股获利了结。
航空公司easyJet (EZJ.L) 和邮轮运营商Carnival CC.L 大跌超过1%，因布兰特原油期货LCOc1 升至近113美元，因担心伊拉克石油出口受扰。伊拉克是石油输出国组织(OPEC)第二大产油国。
伊拉克逊尼派叛乱武装经过激战，周日攻占了伊拉克西北部以土库曼族居民为主的塔尔阿法尔(Tal Afar)市，加强了对北部地区的控制。
STOXX Europe 600休旅股指数.SXTP连跌四日，也受到上周汉莎航空 LHAG.DE 发布盈警拖累。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.4%，收报1,383.95点，进一步远离上周触及的六年半高位。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E跌0.7%，报3,261.42点。
德国工程集团西门子(SIEGn.DE) 和日本三菱重工(MHI)(7011.T)周一向法国工程集团阿尔斯通(ALSO.PA)提交了一份包括70亿欧元现金的联合收购提议，与通用电气(GE.N)一决高下。阿尔斯通尾盘延续跌势。
英国富时100指数.FTSE 收低0.34%，报6,756.64点，德国DAX指数.GDAXI收跌0.29%，报9,883.98点。法股CAC-40指数.FCHI下滑0.73%，报4,510.05点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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