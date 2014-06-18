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国际财经 | 2014年 6月 19日 星期四 07:39 BJT

欧洲股市受助于油股上涨持稳

路透伦敦6月18日 - 欧洲股市周三持稳，徘徊在上周触及的数年高位附近，因伊拉克暴力冲突推高油价，带动主要油股上涨。

不过，许多投资者在等待今日稍后美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布政策决定，不愿意建立新头寸。

伊拉克暴力冲突令布兰特原油周三升向每桶114美元。

油价上涨，推高皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)、BP (BP.L) 和法国石油公司道达尔(TOTF.PA) 等主要油股，它们合力对欧洲股市提供最大扶助。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E 收升0.1%，报3,279.20点。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3 收平在1,387.44点，但伸手可及上周创下的六年半高位1,398.65点。

瑞信策略师将全球能源板块评级上调至“基准”，为六年来首次，他们表示，预期油价攀升和该行业的企业盈利将改善。

英国富时100指数.FTSE 收升0.17%，报6,778.56点。德国DAX指数.GDAXI 小升0.1%，收报9,930.33点。法股CAC-40指数.FCHI 下跌0.13%，收报4,530.37点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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