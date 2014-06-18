欧洲股市受助于油股上涨持稳

韩国智库称若美国对中国实施贸易限制 韩国经济会受附带损害
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透伦敦6月18日 - 欧洲股市周三持稳，徘徊在上周触及的数年高位附近，因伊拉克暴力冲突推高油价，带动主要油股上涨。
不过，许多投资者在等待今日稍后美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布政策决定，不愿意建立新头寸。
伊拉克暴力冲突令布兰特原油周三升向每桶114美元。
油价上涨，推高皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)、BP (BP.L) 和法国石油公司道达尔(TOTF.PA) 等主要油股，它们合力对欧洲股市提供最大扶助。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E 收升0.1%，报3,279.20点。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3 收平在1,387.44点，但伸手可及上周创下的六年半高位1,398.65点。
瑞信策略师将全球能源板块评级上调至“基准”，为六年来首次，他们表示，预期油价攀升和该行业的企业盈利将改善。
英国富时100指数.FTSE 收升0.17%，报6,778.56点。德国DAX指数.GDAXI 小升0.1%，收报9,930.33点。法股CAC-40指数.FCHI 下跌0.13%，收报4,530.37点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透阿姆斯特丹4月14日 - 菲亚特克莱斯勒执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周五改变寻求并购的想法，称该公司目前不适宜进行并购，而是会将注意力集中在执行其商业计划上。
路透东京4月17日 - 日本内阁官房长官菅义伟周一称，日本遵守20国集团(G20)关于汇率政策的协议，未操纵本国货币。 美国财政部上周五发布了半年度汇率报告，日本是名列汇率监测名单的美国贸易伙伴之一。 菅义伟告诉记者，该报告不需要回应，因为该名单是根据经常帐以及对美国的贸易顺差等数据机械生成的。 该报告未将美国的任何主要贸易伙伴列为汇率操作者。(完) (编译 孙国玉/王琛；审校 艾茂林/张涛)