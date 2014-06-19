欧洲股市周四上涨 但法国EDF股价逆市大跌

路透巴黎6月19日 - 欧洲股市周四上涨，一项绩优股指攀升至近六年高位，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)下调长期利率预估。

法国公用事业股EDF (EDF.PA) 逆市大跌7.7%，之前法国能源部长Segolene Royal表示，取消将在8月1日起实施的5%电费加价计划。EDF市值因此蒸发38亿欧元。

法国阿尔斯通(Alstom) ALSO.PA 也急跌6%，之前美国通用电气(GE.N)公布并购阿尔斯通电力和电网业务的最新提议。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.6%，报1,395.58点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E 收高1.1%，报3,314.80点，此为2008年中来首见的水平。

美国联邦储备委员会(美联储，FED)周三表示对美国经济正在稳步复苏充满信心，并暗示明年开始的加息步伐会略微加快。不过与此同时，美联储官员降低对长期目标利率的预期，表明对摆脱严重危机及应对劳动力参与率下降等不利人口因素的预期略微降低。

PSA标致雪铁龙(PEUP.PA) 也升幅居前，劲涨5.4%，至接近三年高位。该公司首席财务长在Exane BNP Paribas会议上发表正面的讲话，燃点PSA标致雪铁龙股价攀升，且令对冲基金空头纷纷回补头寸。

英国富时100指数.FTSE收升0.44%，报6,808.11点。德国DAX指数 .GDAXI升0.74%，收报10,004.00点。法股CAC-40指数.FCHI收涨0.72%，收报4,563.04点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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