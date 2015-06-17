版本:
中国
国际财经 | 2015年 6月 18日 星期四 07:31 BJT

欧洲股市下跌 因希腊股市跌势加速

路透伦敦6月17日 - 欧洲股市周三下滑，因持续担忧希腊债务问题，盖过意大利电信(TLIT.MI)和能源股上涨对市场的提振。

在美国联邦储备委员会(美联储/FED)货币政策会议结束前，交易商也不愿意增加在股市的押注，许多投资者预计美联储将暗示联储将在9月升息。

希腊ATG指数.ATG下挫3.2%，表现逊于泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数，后者下滑0.45%，报1,521.93点。

德股DAX指数.GDAXI下滑0.6%，报10,978.01点；法股CAC指数.FCHI下跌1.02%，报4,790.62点；英国富时100指数.FTSE下滑0.44%，报6,680.55点。

意大利电信表现出色，上扬0.5%，此前路透报导，消息称维旺迪(威望迪,Vivendi)(VIV.PA)计划增加在意大利电信的持股量。

布兰特原油价格攀升，提振能源股.SXEP走高。

不过，一些交易商称，鉴于希腊债务磋商僵持不下，他们将利用油价反弹的机会作为卖出的提示。希腊债务磋商破裂，已令希腊股市连跌第四日。

Logic　Investments董事Darren Easton称，如果希腊没有达成协议，且希腊被迫退出欧元区，他预计德股DAX指数可能下跌1,000-2,000点。

希腊指数从年初迄今下挫约18%，表现落后于FTSEurofirst 300指数，后者同期上扬11%。

(编译 利棣儿；审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐