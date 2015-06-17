欧洲股市下跌 因希腊股市跌势加速

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦6月17日 - 欧洲股市周三下滑，因持续担忧希腊债务问题，盖过意大利电信(TLIT.MI)和能源股上涨对市场的提振。
在美国联邦储备委员会(美联储/FED)货币政策会议结束前，交易商也不愿意增加在股市的押注，许多投资者预计美联储将暗示联储将在9月升息。
希腊ATG指数.ATG下挫3.2%，表现逊于泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数，后者下滑0.45%，报1,521.93点。
德股DAX指数.GDAXI下滑0.6%，报10,978.01点；法股CAC指数.FCHI下跌1.02%，报4,790.62点；英国富时100指数.FTSE下滑0.44%，报6,680.55点。
意大利电信表现出色，上扬0.5%，此前路透报导，消息称维旺迪(威望迪,Vivendi)(VIV.PA)计划增加在意大利电信的持股量。
布兰特原油价格攀升，提振能源股.SXEP走高。
不过，一些交易商称，鉴于希腊债务磋商僵持不下，他们将利用油价反弹的机会作为卖出的提示。希腊债务磋商破裂，已令希腊股市连跌第四日。
Logic Investments董事Darren Easton称，如果希腊没有达成协议，且希腊被迫退出欧元区，他预计德股DAX指数可能下跌1,000-2,000点。
希腊指数从年初迄今下挫约18%，表现落后于FTSEurofirst 300指数，后者同期上扬11%。
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。