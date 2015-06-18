欧洲股市受矿业股大涨支撑收高 希腊股指触及三年低点

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦6月18日 - 欧洲股市周四受矿业股大涨带动收高，但希腊股指触及三年低点，因投资人愈发担忧希腊债务危机。
希腊指标ATG指数.ATG盘中跌至2012年底来最低水准，因对希腊同债权人谈判僵局的忧虑加重，该指数收高0.4%，但今年迄今仍跌17%。
本月底希腊需要偿还国际货币基金组织(IMF)16亿欧元到期贷款，该国必须寻找打破僵局的办法，否则可能面临破产，甚至退出欧元区的境地。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.17%，报1,524.54点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升0.6%，也从昨日跌势中反弹。
德股DAX指数.GDAXI大涨1.11%，报11,100.30点，该指数较4月所创的纪录高位仍低约10%。
矿业股对FTSEurofirst 300指数贡献最大，受铜价上涨及中国数据强劲带动。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三暗示美国升息的步幅可能较原先预期更为缓慢后，股市也受到提振。
法股CAC指数.FCHI上涨0.27%，报4,803.48点；英国富时100指数.FTSE收高0.41%，报6,707.88点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。