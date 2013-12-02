欧洲股市收低 蒂森克虏伯出脱资产受挫大跌

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数均收低0.3%
* 蒂森克虏伯未能出售巴西工厂，股价急挫8.5%
路透伦敦12月2日 -欧洲股市周一下跌，因德国钢铁生产企业蒂森克虏伯(TKAG.DE)未能为其出问题的巴西工厂找到买家，股价急挫。英国零售商也因利润率忧虑而大跌。
蒂森克虏伯大跌8.5%，为逾两年最大单日跌幅，此前该公司宣布，在其美洲钢铁分支中仅将美国工厂售出。该公司对美洲钢铁业务的投资加上过去六年的亏损共计约130亿欧元。
汇丰控股在研究报告中指出，“管理层没有准备好令人信服的方案……我们相信无法摆脱这些资产会比我们原先预估的带来更多风险。”
蒂森克虏伯成交量为过去三个月均值的近4.5倍，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数的成交量仅为均值的八成。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.3%，报1,300.69点。欧元区绩优股EuroSTOXX 50指数也跌0.3%，报3,077.23点。
英国超市连锁店Tesco (TSCO.L)和百货公司Debenhams (DEB.L)领跌STOXX Europe600零售股指数.SXRP，此前汇丰控股和巴克莱下调这两家股票评级，均称因利润率忧虑。
英国富时100指数.FTSE跌0.83%，至6,595.33点；德国DAX指数.GDAXI微跌0.04%，报9,401.96点；法国CAC-40指数.FCHI收低0.22%，报4,285.81点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透新加坡4月6日 - 一项路透调查显示，过去两周投资者增加了对人民币、坡元和韩元的多头押注，因美元走势继续挣扎，市场对多数新兴亚币的人气高涨。
路透法兰克福4月6日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周四支持央行既有阐明的政策计划，实际上等于驳斥了市场认为欧洲央行或许考虑在结束购债之前上调利率的猜测。