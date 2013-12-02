欧洲股市收低 蒂森克虏伯出脱资产受挫大跌

* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数均收低0.3%

* 蒂森克虏伯未能出售巴西工厂，股价急挫8.5%

路透伦敦12月2日 -欧洲股市周一下跌，因德国钢铁生产企业蒂森克虏伯(TKAG.DE)未能为其出问题的巴西工厂找到买家，股价急挫。英国零售商也因利润率忧虑而大跌。

蒂森克虏伯大跌8.5%，为逾两年最大单日跌幅，此前该公司宣布，在其美洲钢铁分支中仅将美国工厂售出。该公司对美洲钢铁业务的投资加上过去六年的亏损共计约130亿欧元。

汇丰控股在研究报告中指出，“管理层没有准备好令人信服的方案……我们相信无法摆脱这些资产会比我们原先预估的带来更多风险。”

蒂森克虏伯成交量为过去三个月均值的近4.5倍，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数的成交量仅为均值的八成。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.3%，报1,300.69点。欧元区绩优股EuroSTOXX 50指数也跌0.3%，报3,077.23点。

英国超市连锁店Tesco (TSCO.L)和百货公司Debenhams (DEB.L)领跌STOXX Europe600零售股指数.SXRP，此前汇丰控股和巴克莱下调这两家股票评级，均称因利润率忧虑。

英国富时100指数.FTSE跌0.83%，至6,595.33点；德国DAX指数.GDAXI微跌0.04%，报9,401.96点；法国CAC-40指数.FCHI收低0.22%，报4,285.81点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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