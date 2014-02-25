欧洲股市微幅收低 基本资源股因中国前景而下滑

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* STOXX Europe 600基本资源指数下挫1.4%
* 英国富时100指数是跌幅最大的欧洲股指之一
* FTSEurofirst 300指数尾盘反弹，微幅收低0.02%
路透伦敦2月25日 - 欧洲矿业股周二在交投震荡中收低，因该板块再一次受中国消息冲击，且诸如Fresenius(FMEG.DE)和Seadrill (SDRL.OL)等欧洲企业财测疲弱也拖累其股价下跌。
在捱过了2013年因忧虑中国经济成长放缓的艰难一年后，STOXX Europe600基本资源指数.SXPP今年开局亮丽，至2月高位的一轮涨势累计攀升8%，该指数在过去四日的跌势仅缩减这涨幅的约一半。
STOXX Europe600基本资源指数的跌势加速，录得三周来最大单日跌幅，延续上日颓势，此前人民币走弱，且中国政府近期限制银行借贷的努力。
“矿业股全线下滑，因中国的政策令人民币贬值，且将带来进一步影响，”Hobart Capital Markets董事Justin Haque说。
该板块下挫1.4%，由在英国上市的力拓(RIO.L)，英美资源集团(AAL.L)和必和必拓(BLT.L)领跌，其跌幅介于1.6-2.8%，导致英国富时100指数跑输其他欧洲股指。
不过，在稍早下跌的泛欧绩优股FTS Eurofirst300指数.FTEU3尾盘反弹，和美股一起上涨。FTSEurofirst300指数收盘小跌0.02%，报1,351.44点，盘中低见1,343.80点，且之前七日连涨。
尽管一些投资人买入材料类股，因他们相信大部份坏消息已被消化，但本季企业季报迄今尚未提供足够的凭证。
Fresenius Medical Care(FMEG.DE)意外预计2014年获利将下降，该股劲跌5.7%，跌幅居前。
财测疲弱也拖累法国电信企业Vivendi (VIV.PA)，英国工业公司GKN(GKN.L)和石油探勘公司Seadrill(SDRL.OL)股价下挫1.0-6.1%不等。
英国富时100指数.FTSE收低0.52%，至6,830.50点；德国DAX指数.GDAXI收跌0.1%，至9,699.35点；法国CAC-40指数.FCHI下滑0.1%，报4,414.55点.(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。