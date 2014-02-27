欧股小幅收低 尾盘受助于美国数据强劲和叶伦讲话缩减跌幅

* FTSEurofirst 300指数收低0.2%

* 波动性指数上升6.1%，反映风险厌恶情绪增强

* 苏格兰皇家银行公布亏损后股价下跌

路透伦敦2月27日 -欧洲股市周四尾盘缩减日内大部份跌幅，因美国耐久财订单好于预期，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话令一些投资人返回市场。

泛欧绩优股FTS Eurofirst300指数.FTEU3盘中一度下跌1%，因稍早企业消息不佳和乌克兰局势紧张，之后缩减跌幅，收低0.2%，报1,345.46点，受助于美国1月扣除运输的耐久财订单较前月上升1.1%，为2013年5月以来最大升幅，市场预估为下降0.3%。

分析师表示，美联储主席叶伦在参议院金融委员会的讲话没有显示美联储将放慢缩减购债的步伐，讲话内容没有令人意外，投资人感到略为宽慰。

即使欧洲股市尾盘缩减跌幅，但循环景气类股受压，保险股.SXIP，传媒股.SXMP和汽车股.SXAP下滑0.6-0.7%不等，因企业消息令人失望。

苏格兰皇家银行(RBS.L)公布2013年录得亏损，股价暴跌8%。

Euro STOXX 50波动率指数.V2TX急升6%。

英国富时100指数.FTSE收高0.16%，至6,810.27点；德国DAX指数.GDAXI收跌0.76%，至9,588.33点；法国CAC-40指数.FCHI下滑0.01%，报4,396.39点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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