欧洲股市走低 因对中国和乌克兰的忧虑加重

* FTSEurofirst 300指数下跌1.1%，Euro STOXX 50指数跌0.9%

* 以上两项股指都触及一个月低位

* 俄罗斯曝险股票再次受创，因制裁言论甚嚣尘上

路透巴黎3月12日 - 欧洲股市周三下跌，拉低指标股指至一个月低位，因对中国经济增长的忧虑加重，且乌克兰紧张局势持续。

大型出口商股价跌幅居前，西门子(SIEGn.DE)大跌2.2%，德商巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)下滑1.9%。

金属价格大跌也令投资人惴惴不安。期铜下跌至2010年7月来最低水平。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.1%，报1,307.26点。

该指数在下午交易中扩大跌幅，一度跌最多1.5%至一个月低位，因投资人对纽约上曼哈顿住宅大厦倒塌感到不安。

Euro STOXX 50指数.STOXX50E下跌0.9%，报3,065.46点。

乌克兰紧张局势持续，也打压市场人气，因根据路透获悉的文件草案，欧盟成员国已经就对俄罗斯的制裁措辞达成一致，包括针对侵犯乌克兰主权的责任人限制旅游和冻结资产。

在俄罗斯曝险的企业股价跌幅居前，芬兰轮胎制造商Nokian Renkaat(NRE1V.HE)大跌2.7%，奥地利银行Raiffeisen Bank International (RBIV.VI)跌2.8%，嘉士伯(CARLb.CO)跌1%。

英国富时100指数.FTSE收低0.97%，报6,620.90点；德国DAX指数.GDAXI下跌1.28%，报9,188.69点；法国CAC-40指数.FCHI收挫1%，报4,306.26点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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