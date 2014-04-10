欧股收低 西班牙和意大利股市领跌

* FTSEurofirst 300指数跌0.5%，Euro STOXX 50指数跌0.9%

* 西班牙和意大利股市领跌，因数据疲弱及Iberdrola配股

* LVMH引领奢侈品类股上扬

路透伦敦4月10日 -欧洲股市周四收低，西班牙和意大利股指领跌，因在两国公布了一些令人失望的经济数据，以及市场状况愈发紧张后，投资人对今年表现较好的两国股市获利了结。

西班牙Ibex 35指数.IBEX和意大利FTSEMIB指数.FTMIB分别下挫1.4%和1.3%，表现不及英股、德股和法股指数。

意大利公布的工业生产数据逊于预期，令意大利市场信心蒙尘，且西班牙公用事业公司Iberdrola(IBE.MC)折让配股引发抛售。

近几周市场波动，令部分投资人对表现最好的股票锁定获利。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.5%，报1,331.04点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E下挫0.9%，报3,152.86点。

奢侈品类股上扬，LVMH集团(LVMH.PA)关键业务季度营收优于预期，缓和了对新兴市场动荡可能造成影响的担忧，该股上扬3.2%。

Christian Dior (DIOR.PA)收高1.9%，Richemont CFR.VX升1%。

英国富时100指数.FTSE收高0.1%，报6,641.97点；德国DAX指数.GDAXI跌0.54%，报9,454.54点；法国CAC-40指数.FCHI收低0.66%，报4,413.49点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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