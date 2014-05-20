欧洲股市小幅收低 沃达丰公布业绩后领跌

路透伦敦5月20日 - 欧洲股市周二小跌，受累于全球第二大移动网络运营商沃达丰(VOD.L)走低，之前该公司公布录得66亿英镑减值成本。

沃达丰股价重挫5.5%，为跌幅最大的FTS Eurofirst 300指数成份股，此前该公司宣布减计部分欧洲业务的价值，因竞争激烈和欧洲监管调整。

泛欧绩优股FTS Eurofirst 300指数.FTEU3收低0.1%，报1,357.00点，该指数上周曾创下六年高位1,372.81点。

近几周一波并购交易带动股市一路走强，但估值高涨也令一些投资人却步。

根据汤森路透Datastream数据显示，STOXX Europe 600指数成份股企业在以14.3倍的12个月预估市盈率交易，10年均值仅为11.8倍。

瑞信CSGN.VX上扬1%，美国司法部长霍尔德(Eric Holder)周一表示，瑞士信贷成为20年来在美国就刑事指控认罪的最大银行业者，该行因帮助美国人避税，将支付逾25亿美元罚金。

英国富时100指数.FTSE收低0.62%，报6,802.00点，德股DAX指数.GDAXI跌0.21%，报9,639.08点，法国CAC-40指数.FCHI收低0.39%，报4,452.35点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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