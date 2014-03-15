欧洲股市跌至逾一个月低位 因忧虑克里米亚紧张局势

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
* Euro STOXX 50波动率指数急升5.1%
* 对克里米亚紧张局势的忧虑重压股市
* FTSEurofirst 300指数收低0.7%
* Euro STOXX 50指数下跌0.5%
路透伦敦3月14日 -欧洲股市周五下滑，在乌克兰克里米亚地区周日就是否加入俄罗斯举行公投前局势紧张，拖累泛欧绩优股指挫至逾一个月最低。
克里米亚的不确定性也导致股市的波动性指数急升。
泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收低0.7%，报1,284.32点，此为2月初来最低。该指数本周下跌3.2%。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E下滑0.5%，报3,004.64点。Euro STOXX50波动率指数急升5.1%，至2月初来最高。
“欧洲严重依赖乌克兰的天然气供应，所以如果乌克兰有问题，将给欧洲脆弱的经济增长造成影响，”Cavendish AssetManagement基金经理Caroline Vincent说。
英国富时100指数.FTSE收低0.4%，报6,527.89点；德国DAX指数.GDAXI上涨0.43%，报9,056.41点；法国CAC-40指数.FCHI收低0.8%，报4,216.37点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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