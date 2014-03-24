欧洲股市回落 因投资人担心乌克兰局势及中国制造业活动放缓

* FTSEurofirst 300指数跌1%

* 在俄罗斯有大量敞口的企业再度受创

* 中国PMI数据低于预期，打压市场人气

路透伦敦3月24日 -欧洲股市周一下滑，回吐上周升幅，因投资人担心乌克兰局势，且中国制造业数据不佳，令欧股从近期交投区间的高端回撤。

在俄罗斯敞口较大的企业股票承压，美国和欧洲开始就乌克兰问题进行危机磋商。

芬兰轮胎制造商Nokian Renkaat (NRE1V.HE)大跌2.1%，奥地利银行Raiffeisen BankInternational(RBIV.VI)跌2%，丹麦嘉士伯(CARLb.CO)跌0.6%，根据MSCI数据，上述三家企业的营收分别有26%、22%和17%来自俄罗斯。

尽管事态发展没有严重恶化，但地缘政治不确定性持续至第四周，足以令欧股回吐部分上周升幅。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收低1%，报1,293.73点，从过去五个交易日交投区间顶部回撤。该指数上周大涨1.8%，因俄罗斯表示不会入侵乌克兰其他地区。

汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，3月PMI初值数据降至48.1，为去年7月以来的低位，且连续三个月处于荣枯线下方。上月终值为48.5。

欧洲股市中，英国富时100指数.FTSE收低0.56%，报6,520.39点；德国DAX指数.GDAXI重挫1.65%，报9,188.77点；法国CAC-40指数.FCHI收低1.36%，报4,276.34点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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