欧洲股市上涨 因欧央行和中国或推出经济刺激措施

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透伦敦3月25日 - 欧洲股市周二反弹，因预期欧洲央行和中国央行将采取经济刺激举措，扶助应对经济成长放缓。
矿业股表现最佳，因臆测疲弱的制造业数据可能促使中国政府出台刺激举措，推动矿业股上涨。中国是全球最大金属消费国。
欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼指出，欧洲央行买进银行资产以击退通缩，并非“毫无可能”，显示德国央行在这个议题上的态度有所软化。魏德曼的讲话也支撑欧股。
泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收升1.3%，报1,310.83点，从上日录得1%的跌幅中反弹。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收高1.4%，报3,096.64点。STOXXEurope 600基本资源指数.SXPP升幅更大，攀升2.6%。
英国富时100指数.FTSE收高1.3%，报6,604.89点；德国DAX指数.GDAXI上涨1.63%，报9,338.40点；法国CAC-40指数.FCHI收涨1.59%，报4,344.12点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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