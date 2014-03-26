欧洲股市受美国数据支撑延续反弹之势

* FTSEurofirst 300指数升0.7%，自3月中以来大涨3.3%

* 乌克兰紧张局势缓和以及美国数据帮助提振人气

* 西班牙股市跑赢，因央行称该国复苏在轨道上

路透巴黎3月26日 - 欧洲股市周三上涨，因乌克兰紧张局势缓和以及美国经济数据良好，扶助市场延续3月中开始反弹的涨势。

西班牙股市表现出色，该国银行股Banco Santander(SAN.MC)和BBVA(BBVA.MC)均上涨2.1%，此前西班牙央行称该国经济复苏在轨道之上。西班牙央行预期2014年GDP成长1.2%，高于政府的预估。

美国商务部周三公布，美国2月耐久财(耐用品)订单较前月增长2.2%(市场预估为上升1.0%)，1月修正为下降1.3%(初值为下滑1.0%)

美国周三公布的另一份行业报告显示，美国3月民间部门经济活动增长加速，增速高于2月，因服务业升温。美国3月MARKIT综合采购经理人指数(PMI)初值为55.8，2月终值为54.1。3月MARKIT服务业PMI初值升至55.5，2月为53.3，抵消了制造业增长放缓的影响。

在美国总统奥巴马和欧洲伙伴国同意暂时不对俄罗斯实施进一步经济制裁后，西方同俄罗斯就乌克兰问题的紧张局势有所缓和，对市场人气也有帮助。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升0.7%，报1,319.38点。自3月中大涨3.3%。

西班牙股市IBEX股指.IBEX升1.5%，反映投资人预计欧元区二线国家经济正在加速复苏。

英国富时100指数.FTSE收高0.01%，报6,605.30点；德国DAX指数.GDAXI上涨1.18%，报9,448.58点；法国CAC-40指数.FCHI收涨0.94%，报4,385.15点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。