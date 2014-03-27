欧洲股市小幅收高 阿尔卡特和道达尔因中国订单获提振

* FTSEurofirst 300指数收高0.2%

* 中国订单提振阿尔卡特朗讯和道达尔

* H&M发布盈警后下滑

路透伦敦3月27日 -欧洲股市周四小涨，受电信设备生产商阿尔卡特朗讯ALUA.PA和石油集团道达尔(TOTF.PA)升势带动。两家公司都获得中国新的订单。

阿尔卡特朗讯大涨3.3%，为百分比涨幅最大的FTSEurofirst300指数成份股，此前该公司赢得中国移动(0941.HK)一年合同，价值高达7.5亿欧元。

道达尔升0.8%，触及今年新高，该公司也赢得中国协议，这些都是中国国家主席习近平访问法国期间达成的协议。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升0.2%，报1,322.22点。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升0.1%，报3,133.75点。

瑞典服装零售商Hennes & Mauritz (H&M) (HMb.ST)跌4.3%，此前该公司发布了盈警。

英国富时100指数.FTSE收低0.26%，报6,588.32点；德国DAX指数.GDAXI上涨0.03%，报9,451.21点；法国CAC-40指数.FCHI收低0.14%，报4,379.06点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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