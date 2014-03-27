欧洲股市小幅收高 阿尔卡特和道达尔因中国订单获提振

专访：投资数字货币的全球性基金Alphabit成立 筹资目标3亿美元
路透纽约4月20日 - 全球性基金Alphabit联合创始人Liam Robertson在接受路透专访时表示，这家投资比特币等数字货币的基金已经成立，初始目标定在3亿美元，基金经理寻求利用对可实现即时、无国界交易虚拟资产日益增长的需求。
* FTSEurofirst 300指数收高0.2%
* 中国订单提振阿尔卡特朗讯和道达尔
* H&M发布盈警后下滑
路透伦敦3月27日 -欧洲股市周四小涨，受电信设备生产商阿尔卡特朗讯ALUA.PA和石油集团道达尔(TOTF.PA)升势带动。两家公司都获得中国新的订单。
阿尔卡特朗讯大涨3.3%，为百分比涨幅最大的FTSEurofirst300指数成份股，此前该公司赢得中国移动(0941.HK)一年合同，价值高达7.5亿欧元。
道达尔升0.8%，触及今年新高，该公司也赢得中国协议，这些都是中国国家主席习近平访问法国期间达成的协议。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升0.2%，报1,322.22点。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升0.1%，报3,133.75点。
瑞典服装零售商Hennes & Mauritz (H&M) (HMb.ST)跌4.3%，此前该公司发布了盈警。
英国富时100指数.FTSE收低0.26%，报6,588.32点；德国DAX指数.GDAXI上涨0.03%，报9,451.21点；法国CAC-40指数.FCHI收低0.14%，报4,379.06点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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